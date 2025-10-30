Изборите в Нидерландия донесоха изненадващ победител според предварителните данни от екзитполовете. Либералната и проевропейска партия D66 печели вота, след като на предишните избори преди две години е била едва на пето място. Формацията на доскорошния фаворит Герт Вилдерс губи позиции, но остава втора политическа сила.

На второ място се нарежда партията на известния антиислямист Герт Вилдерс (PVV).

В първия си коментар след обявяването на резултатите, лидерът на центристите Роб Йетен определи победата като историческа. "Това е исторически резултат от изборите, защото показахме не само на Холандия, но и на света, че е възможно да се победят популистките и крайно десните движения. Аз съм много нетърпелив да си сътруднича с други партии, за да започнем амбициозна коалиция възможно най-скоро", заяви той пред медиите.

"Както знаете, напуснахме кабинета, защото смятахме, че споразуменията не са изпълнени. Не съжалявам за това решение. Знаех, че може да има такива последици. Но сме готови да се борим. Постигнахме втория най-добър резултат в своята история", каза Вилдерс.

