В Сърбия се готвят да отдадат почит към 16-е жертви на срутилия се покрив на гарата в Нови Сад. Трагедията отключи бунта на младите хора в Сърбия, които от една година протестират срещу управлението на Александър Вучич. С велосипеди и пеша студенти и граждани изминават стотици километри, за да стигнат до Нови Сад.

Тази вечер сръбският президент Александър Вучич направи извънредно обръщение към нацията. Той каза, че съжалява за някои неща, които е казал на демонстрантите и студентите, но за пореден път призова за диалог след 1 ноември.

Хиляди тръгват на поход в Сърбия в памет на жертвите от Нови Сад

От различни краища на Сърбия стотици млади хора тръгнаха към Нови Сад. За утрешната демонстрация в града са и българи от Западните покрайнини. Радош Рашко е от сръбския Димитровград. Макар и да живее далече, той не е безразличен.



„Аз имам брат тук, който живее и минава всеки ден през гарата. Можеше да бъде под тази козирка, която е паднала”, казва Радош Рашков.

11 месеца след трагедията в Нови Сад: Граждани почетоха жертвите и поискаха справедливост (ВИДЕО)

Срещу корупцията, която убива в Нови Сад е и Сергей. Сега следва в България. Корените му са от Димитровград.

„Идваме от много далеч, за да направим нещо хубаво. Надявам се с моя глас да вдигнем много млади хора, не само хората от Сърбия, но и българското малцинство в Босилеград, Димитровград. Всички знаят какво се случва, но не смеят да го кажат”, заявява Сергей Станулов.

Носи на ревера си и послания за протеста. „Strike означава блокада, в смисъл нещо да не работи. Имаме сега една ситуация в нашия град, в Димитровград, където искат да правят един рудник”, обяснява Сергей.



Според Николай Кръстев, който е познавач на Западните Балкан, българите в Сърбия са редовни участници в антиправителствените протести срещу Вучич. „Българите в Северна Македония и в Сърбия могат да бъдат на страната на историческата справедливост”, казва Кръстев.

„Протестът в Нови Сад показва, че енергията и желанието на младите хора и на гражданското общество в Сърбия управлението на Вучич да бъде свалено, продължават. Дори година след това събитие хората излизат масово на протести с искане за реална политическа промяна. Искрено се надявам тези протести да бъдат истински и да доведат до промени, защото българите в Сърбия, подобно на своите събратя в Македония, които протестираха срещу Никола Груевски в резултат на голямата афера, разкрита с подслушването на дипломати и политици (включително и българския посланик тогава в Скопие), показаха, че българите в Северна Македония и в Сърбия могат да бъдат на страната на историческата справедливост — на страната на промените, на демокрацията и на нормалността в Западните Балкани. Защото регионът има нужда от политическа стабилност и предвидимост”, каза Кръстев.

Тази вечер Сергей и Радош ще посрещнат свои колеги в Нови Сад, които идват от различни точки на страната.