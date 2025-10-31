Директорът на ФБР Каш Пател каза, че бюрото е предотвратило „потенциален терористичен акт“, планиран в щата Мичиган по време на уикенда за Хелоуин, предаде АФП.

„Тази сутрин ФБР осуети потенциален терористичен акт и арестува няколко лица в Мичиган, които според събраната информация са планирали насилствено нападение през уикенда на Хелоуин“, написа Пател в социалната мрежа X.

„Благодарение на бързите действия и тясната координация с местните партньори, потенциален терористичен акт беше спрян, преди да се случи. Бдителността на служителите на ФБР предотврати това, което можеше да се превърне в трагедия, и благодарение на тяхната отдаденост Мичиган ще има спокоен и безопасен Хелоуин“, написа още директорът.

Пател посочи, че повече подробности за планирания заговор ще бъдат оповестени по-късно.

В публикация във Facebook, полицията в Дирборн – град западно от Детройт – потвърди, че ФБР е провело операция в района рано в петък сутринта (31 октомври).

„Искаме да уверим нашите жители, че в момента няма заплаха за общността“, съобщи полицейското управление на Дирборн.

Очевидци съобщиха, че агенти на ФБР са извършвали обиски в жилища в района на Дирборн.

Редактор: Габриела Павлова