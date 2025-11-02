Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ" и ДПА.

„Благодаря на Германия и лично на федералния канцлер Фридрих Мерц за тази съвместна стъпка за защита на човешки животи от руския терор“, написа Зеленски в X на украински, английски и немски език.

„От известно време подготвяме това укрепване на нашата противовъздушна отбрана и сега постигнатите споразумения са изпълнени“, написа той, без да посочи точния характер на подкрепата на Германия.

Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation.



Of course,… pic.twitter.com/WW8qpOw84A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Укринформ цитира съобщение в X на организацията Германска помощ за Украйна, според което в следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август.

Според информация в медиите, към месец октомври Украйна е разполагала с 10 американски ракетни системи „Пейтриът“ земя-въздух, повечето от които бяха доставени от германските запаси или купени с германска помощ.

Системите се оказаха изключително ефективни в защитата на украинските градове от руски балистични ракети, посочва ДПА.

Зеленски заяви, че Украйна продължава да работи по своя собствена „надеждна система за противовъздушна отбрана“, за да намали зависимостта на страната от западните съюзници.

„Продължават преговорите за по-нататъшни съвместни стъпки за укрепване на противовъздушната отбрана – както на правителствено ниво, така и директно с производителите на необходимите системи“, написа още той.

