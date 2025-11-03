Войната в Украйна ще се проточи. Това мнение изрази журналистът от „Дневник” Петър Карабоев. В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS той коментира Китай и сигналите, които дава по отношение на военните действия на Русия.

„За тях е добре, че Западът и в частност Америка, доскоро беше силно ангажиран с войната в Украйна и спирането на руската агресия, за да няма капацитет, време, пари и планове да действа в непосредственото съседство на Китай, където има огромни икономически интереси – не само Тайван, но и свободата на корабоплаването и т.н.”, заяви Карабоев.

„Колкото по-дълго продължава това, толкова по-добре за Китай. Те имат време да си оправят армията, да я модернизират, да увеличат ядрения арсенал, за което говори и Доналд Тръмп.

Така че в този смисъл китайците нямат особена мотивация да направят нещо за спирането на войната в Украйна”, коментира журналистът.

Той подчерта, че няма доказателства Китай да изпраща смъртоносни оръжия на Русия. От друга страна припомни, че украинските дронове летят с китайски чипове.

„Китай играе и от двете страни на тази война, но подкрепя повече целите на руската държава. Интересът на Китай не е да има слаба, нито победена Русия. Затова казвам, че войната ще се проточи още дълго време”, заяви Петър Карабоев.

Относно ракетите „Томахоук”, Карабоев обясни, че за да имат ефект, трябва първо да се пригодят и да има обучени хора, които да работят с тях.

„Иначе ще трябват американски оператори, които да ги изстрелват на терен. А това е проблем, защото може те да бъдат атакувани и убити от руски ракети. Мястото на изстрелване също е много важно – колкото по-близо сте до фронта, толкова по-голяма дълбочина на поразяване имате. Военните специалисти казват, че за да има ефект от това оръжие, трябват десетки ракети. Така правят американците – и в Ирак, и в Сирия, и къде ли не. Трябва залп от 40–60 ракети. Тоест, ако трябва да помогнете на Украйна с това оръжие, трябва да изпратите 200–500. Това е дълъг, сложен процес, изисква време, докато стане оперативен. Така че това за мен е по-скоро разговор за психологически натиск върху руснаците”, коментира журналистът.