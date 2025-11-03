Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис се изправи пред Върховния съд по обвинения в разкриване на класифицирана информация по безпрецедентно и политически взривоопасно дело, помрачило мандата на лявото правителство на министър-председателя Педро Санчес, предаде "Асошиейтед прес".

Това е първият случай в съвременната история на Испания, в който бивш прокурор е подведен под наказателна отговорност, и едно от няколко дела, в които са замесени хора, близки до премиера.

Алваро Гарсия Ортис отговаря по дело за нерегламентирано разкриване пред журналисти на съдържанието на имейл, свързан с дело за данъчни измами срещу човека, с когото живее ръководителката на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо, една от основните опозиционни фигури в Испания. Партньорът ѝ – бизнесменът Алберто Гонсалес Амадор, беше разследван за предполагаема данъчна измама. Електронното писмо е изпратено от адвоката на Гонсалес Амадор до главния обвинител. Алваро Гарсия Ортис отрича обвиненията и неведнъж получи публична подкрепа от премиера Педро Санчес.

Делото срещу главния прокурор е в основата на напрежението между лявото национално правителство на Испания и консервативната регионална власт в Мадрид. Очаква се съдебният процес да приключи идната седмица.

Алваро Гарсия Ортис беше назначен за главен държавен обвинител през 2022 г.

Отделно от това двама бивши функционери на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес са обект на разследвания за корупция, както и съпругата на испанския премиер и неговият брат. Макар че името на самия Санчес не се споменава в нито едно от делата, те неведнъж създаваха заплаха да свалят правителството му.

Във връзка с разследванията на бизнес сделките на съпругата му, Бегония Гомес, премиерът заяви, че някои съдии в страната действат политизирано.

Редактор: Станимира Шикова