Имението има 8 спални и се намира в Уиндзор
Принц Уилям и Кейт, принцесата на Уелс, са се преместили в новия си дом заедно с трите си деца - принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.
Семейството вече живее във „Форест Лодж“ - дом, разположен в имението Уиндзор, потвърдиха от двореца Кенсингтън пред ABC News в неделя.
Photographs reveal the grand Georgian interiors of Forest Lodge, Prince William and Kate Middleton's new homehttps://t.co/fZD52pIyFd pic.twitter.com/2MmNtJtyfF— Tatler (@Tatlermagazine) August 24, 2025
Преди преместването си Уилям и Кейт сами са заплатили за ремонтите във „Форест Лодж“.
Жилището, което има 8 спални, се намира недалеч от предишния им дом - „Аделейд Котидж“, също част от имението Уиндзор.
Уилям и Кейт направиха „Аделейд Котидж“ свой постоянен семеен дом през 2022 година, когато се преместиха там от двореца Кенсингтън, където живееха от 2017 година.
Откакто живеят в Уиндзор, Джордж, Шарлот и Луис посещават училището „Ламбрук“, което се намира наблизо, в графство Бъркшър.
🏡 Royal move! William and Kate have officially settled into their “forever home”, Forest Lodge in Windsor Great Park, with their children.— Radio News Hub (@radionewshub) November 1, 2025
👑Goodbye Adelaide Cottage, hello Grade II-listed luxury!
More on https://t.co/uJfTPY9gaL#RoyalFamily #Windsor #ForestLodge… pic.twitter.com/fp4fuG5RXt
Освен новия си дом „Форест Лодж“, Уилям и Кейт все още притежават и резиденцията си в двореца Кенсингтън, както и „Анмър Хол“ - домът им в имението Сандрингам на кралското семейство в Норфолк.Редактор: Ивайла Митева
