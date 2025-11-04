Имението има 8 спални и се намира в Уиндзор

Принц Уилям и Кейт, принцесата на Уелс, са се преместили в новия си дом заедно с трите си деца - принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Семейството вече живее във „Форест Лодж“ - дом, разположен в имението Уиндзор, потвърдиха от двореца Кенсингтън пред ABC News в неделя.

Преди преместването си Уилям и Кейт сами са заплатили за ремонтите във „Форест Лодж“.

Уилям и Кейт се местят в нов дом за 16 милиона британски лири

Жилището, което има 8 спални, се намира недалеч от предишния им дом - „Аделейд Котидж“, също част от имението Уиндзор.

Уилям и Кейт направиха „Аделейд Котидж“ свой постоянен семеен дом през 2022 година, когато се преместиха там от двореца Кенсингтън, където живееха от 2017 година.

Кейт и Уилям с първи ангажимент след лятната ваканция

Откакто живеят в Уиндзор, Джордж, Шарлот и Луис посещават училището „Ламбрук“, което се намира наблизо, в графство Бъркшър.

Освен новия си дом „Форест Лодж“, Уилям и Кейт все още притежават и резиденцията си в двореца Кенсингтън, както и „Анмър Хол“ - домът им в имението Сандрингам на кралското семейство в Норфолк.

Редактор: Ивайла Митева
Източник: ABC News

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking