През последното десетилетие българската образователна система направи много крачки в сферата на дигиталните трансформации. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев при откриването на Първия европейски форум за технологиите в образованието у нас.

Вълчев допълни, че в ерата на изкуствения интелект от изключително значение е да се развиват математическите умения на учениците ни.

Ще има увеличение на учителските заплати, потвърди министър Вълчев

“В началото на следващата година ще представим допълнение, корекции в съществуващи учебни програми, основно по компютърно моделиране, информационни технологии, с теми свързани с изкуствен интелект. Важно е ученето чрез изкуствен интелект, но още по-важно е ученето за изкуствен интелект. А най-важно е да имаме деца със задълбочени умения в математиката”, смята Вълчев.

МОН предлага дебат за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

“България взима изключително важни мерки в тази посока”, посочи Антоанета Ангелова-Кръстева, директор на дирекция "Образование, младеж и спорт" към Европейската комисия.

“Абсолютно в съответствие с политиката, която насърчава ЕС, има много силен фокус върху природонаучните специалности, върху математиката. Това са мерки, които съм сигурна, че ще подпомогнат общата образователна политика в България”, допълни тя.

Редактор: Ивайла Митева