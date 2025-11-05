Ще бъдат ли задължени търговските обекти да използват държавен софтуер след Нова година?Опит ли е това държавата да осветли укриването на оборот? Темата коментира Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер в ефира на „Здравей, България”.

„Би трябвало просто да се въведат едни СУПТО системи, които абсолютно всички софтуерни компании у нас имат като версии. Те трябва да се приложат към бизнеса”, обясни Пешева. По думите ѝ, ако решите да си сертифицирате софтуера, самата процедура е доста тромава.

„Не може да се вземе вече сертифициран и да се сложи, защото това е свързано с вдигането на тестова база към всеки един клиент. Софтуерната компания трябва да подготви тази СУПТО версия да бъде актуализирана към настоящата система. Но това не означава, че просто я взимаш и я пускаш във всичките 200 обекта на дадена фирма. Трябва да провериш всички връзки, защото софтуерът е свързан с периферия, с фискални устройства, баркод, скенери, принтери”, поясни тя. И допълни, че това би струвало доста.

Какво представлява СУПТО?

СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, програма, която се използва за регистриране на продажби, обработка на плащания и издаване на фискални касови бележки. Според Закона за данъка върху добавената стойност това е всеки софтуер, който обработва информация за продажбата на стоки и/или услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Целта на СУПТО е да осигури пълна проследимост на оборота и да предотврати възможностите за укриване на приходи.

