Опит ли е това държавата да осветли скриването на оборот?
Ще бъдат ли задължени търговските обекти да използват държавен софтуер след Нова година?Опит ли е това държавата да осветли укриването на оборот? Темата коментира Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер в ефира на „Здравей, България”.
„Би трябвало просто да се въведат едни СУПТО системи, които абсолютно всички софтуерни компании у нас имат като версии. Те трябва да се приложат към бизнеса”, обясни Пешева. По думите ѝ, ако решите да си сертифицирате софтуера, самата процедура е доста тромава.
Рекордните приходи и разходи: Какви са притесненията на бизнеса и синдикатите?
„Не може да се вземе вече сертифициран и да се сложи, защото това е свързано с вдигането на тестова база към всеки един клиент. Софтуерната компания трябва да подготви тази СУПТО версия да бъде актуализирана към настоящата система. Но това не означава, че просто я взимаш и я пускаш във всичките 200 обекта на дадена фирма. Трябва да провериш всички връзки, защото софтуерът е свързан с периферия, с фискални устройства, баркод, скенери, принтери”, поясни тя. И допълни, че това би струвало доста.
Какво представлява СУПТО?
СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, програма, която се използва за регистриране на продажби, обработка на плащания и издаване на фискални касови бележки. Според Закона за данъка върху добавената стойност това е всеки софтуер, който обработва информация за продажбата на стоки и/или услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Целта на СУПТО е да осигури пълна проследимост на оборота и да предотврати възможностите за укриване на приходи.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
