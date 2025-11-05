Зохран Мамдани обяви след победата си на изборите за кмет на Ню Йорк, че екип от бивши служители на градската и федералната администрация, всички от които жени, ще ръководи прехода във властта в мегаполиса, предаде "Асошиейтед прес". Той добави, че ще работи всеки ден, за да оправдае доверието, което му е гласувано.

"Аз и екипът ми ще изградим управление, което да може да изпълни предизборните си обещания", каза на пресконференция днес новоизбраният кмет. Той заяви, че администрацията му ще бъде едновременно компетентна, но и управляваща с грижа за хората.

Шеф на екипа ще бъде политоложката Илана Лиополд. Тя ще работи с председателката на неправителствената организация "Юнайтед уей ъф Ню Йорк сити" Грейс Бонила, бившия заместник-кмет на града по бюджетните въпроси Мелани Харцог, бившата председателка на Федералната търговска комисия Лина Хан и бившия първи заместник-кмет Мария Торес-Спрингър.

С победата си над бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа 34-годишният демократ социалист скоро ще стане първият кмет на града мюсюлманин, първият кмет от южноазиатски произход, първият кмет, роден в Африка, както и най-младият кмет на Ню Йорк от повече от век.

Сега той е изправен пред предизвикателството да реализира амбициозните си планове и да се справи с бюрократичните трудности в кметството, както и с негативно настроената администрация на Тръмп.

"Сигурен съм, че ще успея да реализирам същата тази политика, за която говорихме през изминалата година", каза той по-рано в интервю за канал "Ен Уай 1".

Повече от 2 милиона нюйоркчани подадоха гласа си на изборите – най-големият брой гласували на кметски избори от повече от 50 години, сочат данни на изборните власти. При преброени около 90% от гласовете Мамдани води с близо 9 процента пред Куомо.

Мамдани, който по време на кампанията бе критикуван, че не притежава достатъчно управленски опит, сега предстои да избере служители за администрацията си и да планира как да постигне амбициозните, но и поляризиращи планове, които му донесоха победата.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

Решенията му относно ръководството на органите на реда в Ню Йорк също ще бъдат наблюдавани внимателно. През 2020 г. Мамдани критикуваше остро полицията в мегаполиса, призовавайки да се спре финансирането за нея, определяйки я като "разбойническа, расистка и хомофобска организация, представляваща сериозна заплаха за обществената безопасност".

Тогава той се извини за тези коментари и заяви, че ще помоли сегашния шеф на полицията в Ню Йорк да остане на поста си.

