Снимка: АП, БТА
-
Рекорд с кауза: Баща покори "Хайдушката пътека" в Сливенския Балкан в подкрепа на болния си син
-
Защо ЕК задържа временно 215 млн. евро от ПВУ за България и ще загубим ли тези средства
-
Десетки семейства се евакуираха заради рушащ се блок над строежа на метрото
-
Бившият крал на Испания Хуан Карлос издаде мемоари
-
САЩ ще намалят въздушния трафик от петък, ако няма споразумение за бюджета
-
Подписваме споразумението за изграждане на железопътен тунел с РСМ
Тя е известна още като Борова луна
Зрелищно явление зарадва жители, туристи и фотографи в небето над Латинска Америка. Суперлуна беше видима в много страни от Мексико до Аржентина. Подобно явление се получава, когато пълнолунието съвпада с най-голямото приближаване на Луната до Земята. Тогава тя е по-голяма и по-ярка.
Пълната луна през ноември е известна като Боброва луна, име, свързано с повишената активност на бобрите по това време на годината.
Уникално ярка суперлуна озари нощното небе над Сидни (ВИДЕО)
Обикновено има три до четири суперлуни в годината. Следващата и последна за 2025 година ще бъде на 4 декември.
Последвайте ни