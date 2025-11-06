Зрелищно явление зарадва жители, туристи и фотографи в небето над Латинска Америка. Суперлуна беше видима в много страни от Мексико до Аржентина. Подобно явление се получава, когато пълнолунието съвпада с най-голямото приближаване на Луната до Земята. Тогава тя е по-голяма и по-ярка.



Пълната луна през ноември е известна като Боброва луна, име, свързано с повишената активност на бобрите по това време на годината.

Обикновено има три до четири суперлуни в годината. Следващата и последна за 2025 година ще бъде на 4 декември.

Редактор: Цветина Петрова