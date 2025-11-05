Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
Какво е неврометрия?
-
Дейвид Бекъм получи рицарското си звание от крал Чарлз III
-
Интерактивен музей в София: Историите на български будителки оживяват в столицата ни
-
„Новите известни”: Елекса се завърна с хиджаб
-
„Непознатите земи”: Приказки от Копенхаген - градът, който се превърна от грозно патенце в красив лебед
-
Екзотични гости в Черно море: Учени засичат омари край българския бряг
Луната е на рекордно близко разстояние до Земята
Най-ярката суперлуна за 2025 година озари небето над Сидни. Земният спътник буквално освети нощното небе, издигайки се над емблематичния плаж "Бонди" в австралийския град.
"Огненият пръстен": Слънчево затъмнение създава рядък астрономичен феномен (ВИДЕО)
Пълнолуние се класифицира като „суперлуна“, когато Луната достигне най-близката си точка до Земята в орбитата си.
Земният спътник изглежда необичайно голям на фона на небето, но реално не променя размера си, отбелязват астрономи.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни