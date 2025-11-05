Най-ярката суперлуна за 2025 година озари небето над Сидни. Земният спътник буквално освети нощното небе, издигайки се над емблематичния плаж "Бонди" в австралийския град.

"Огненият пръстен": Слънчево затъмнение създава рядък астрономичен феномен (ВИДЕО)

Пълнолуние се класифицира като „суперлуна“, когато Луната достигне най-близката си точка до Земята в орбитата си.

Земният спътник изглежда необичайно голям на фона на небето, но реално не променя размера си, отбелязват астрономи.

Редактор: Станимира Шикова