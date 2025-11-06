Българската асоциация на заведенията и Сдружението на българските заведения изразиха несъгласието си с предложения държавен бюджет за 2026 г.. Защо и какви са притесненията на ресторантьорите - отговорите от Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Той посочи, че изцяло споделят притесненията на работодателите. Алибегов подчерта, че в бюджета за следващата година не е намалена ДДС ставката от 20% за бранша, а също така е увеличен и данък дивидент.

По негови думи с вдигането на данъци не се „пълнят дупките в бюджета”, а се „пълни най-вече сивия сектор”.

Защо се стигна до отлагане внасянето на бюджета в НС

Алибегов каза, че хотелиерите и ресторантьорите нямат причина да се притесняват от еврото по време на новогодишната вечер. "След 0:00 ч. на 1 януари клиентът има право да плати в евро, лева или с карта. Ще бъде връщано ресто във валутата, в която плаща. Ние няма да се превърнем в чейнджбюра", допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.