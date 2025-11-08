Внезапното измиране на най-големия тюлен в света от птичи грип разтърси научната общност и постави под въпрос устойчивостта на морските екосистеми, предава BBC. Последните данни от септември 2025 г. потвърждават мащаба на бедствието - популацията на южните морски слонове на полуостров Валдес е намаляла с 60%, което според учените от World Conservation Society и Университета на Калифорния, Дейвис, е безпрецедентен спад за толкова кратък период.

Броят на възрастните женски е намалял от 12 000 на 4 800, мъжките - от 450 на 260, а новородените - от 14 000 на едва 5 000. „Преди 2023 г. беше немислимо здрава популация като тази да стане застрашена само за година“, отбелязва биологът Валерия Фалабела от WCS. Според критериите на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) видът вече се доближава до категорията „застрашен“, а учените прогнозират, че възстановяването до предепидемичните нива може да отнеме поне 70 години.

Южните морски слонове са много важни за регулирането на хранителната верига и разпространители на хранителни вещества. „Когато премахнеш такава биомаса, напълно нарушаваш баланса на екосистемата. Няма друг вид, който да замени морските слонове в океана“, подчертава д-р Марсела Уарт, ветеринарен патолог от Университета на Калифорния.

Как ще се отрази изчезването на морските слонове на глобалните екосистеми?

Изчезването или рязкото намаляване на южните морски слонове би имало дълбоки последици за глобалните морски екосистеми. Като върхови хищници те регулират популациите на риби, калмари и други морски организми, а отсъствието им би предизвикало „ефект на доминото“ - свръхразмножаване на някои видове и срив на други, нарушавайки равновесието в океанските хранителни мрежи.

Освен това морските слонове играят важна роля в кръговрата на хранителните вещества: при дълбоките си гмуркания и изпражненията си те разпределят азот и желязо в различни слоеве на водата, стимулирайки растежа на фитопланктона - основен източник на кислород за планетата. Ако този „естествен тороразпръсквач“ изчезне, ще намалее продуктивността на океаните, а това ще се отрази не само на морския живот, но и на рибните ресурси, климата и кислородния баланс на Земята.

