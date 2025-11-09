Всеки, който е пътувал до Обединеното кралство, знае, че пилешкото тика масала е навсякъде - среща се на почти всяка пресечка. Но защо е толкова популярно и как се е озовало там? Пътеката не води до Индия, а до Шотландия.

Разказва „Дойче веле”.

Редактор: Ина Григорова