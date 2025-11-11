402 нови милионери през 2025 г у нас. С 858 повече са и депозитите, в които има от 500 000 до 1 милион лева. Това показват данните на Българската народна банка.

Основателят на „Финансова академия“ прогнозира, че броят на заможните българи ще расте до края на 2025 г., но през следващата година тенденцията ще се обърне заради увеличаващите се данъци и осигуровки. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Георги Захариев коментира, че статистиката за броя на новите милионери у нас е неточна и подвеждаща.

402 нови милионери през 2025 година у нас

„Милионер е човек, чиито активи, минус кредитите и всичко, което дължи на някого, както и минус стойността на собствения му дом, надхвърлят един милион. Ако се изчисли по този начин, вероятно милионерите у нас са повече, отколкото показват официалните данни“, обясни Захариев.

По думите му в сегашните изчисления често се включват и разплащателни сметки, които не представляват реални депозити или инвестиции. „Това са оперативни сметки, с които хората покриват текущи разходи, а не дългосрочни активи. Така че реалната картина е различна“, уточни експертът.

Захариев прогнозира, че до края на годината броят на хората с висока нетна стойност ще се увеличи, но от 2026 г. тенденцията ще се обърне. „Очаквам през следващата година милионерите да станат по-малко, заради вдигането на данъчните и осигурителните тежести“, каза той.

Финансистът отбеляза, че голяма част от българите все още предпочитат да държат парите си в банкови депозити. „На мен ми прави впечатление, че българите обичат да губят пари. Всеки лев, който стои в депозит и не работи за нас, губи стойност. През последните пет години инфлацията беше най-големият бич за спестяванията“, подчерта Захариев.

По негови думи стойността на банковите влогове ще продължи да намалява, тъй като хората постепенно ще насочват средствата си към други активи. „По-скоро очаквам, че тези пари ще бъдат инвестирани – в недвижими имоти, фондове или други форми на капитал. Правителството в момента не предлага устойчива данъчна система, а предстоящото приемане на еврото внася несигурност“, коментира още той.

Според Георги Захариев едва 7–8% от българите инвестират, като повечето избират недвижими имоти.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева