Локалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода. Това заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, цитирана от "Ройтерс" и ТАСС.

"В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел", добави тя.

МААЕ: Ремонтират електропроводите към Запорожката АЕЦ

През последното денонощие над града са засечени украински дронове, твърди същият източник.

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска - фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, казва назначената от Москва администрация.

По-рано проруските власти съобщиха, че дрон на ВСУ е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.

