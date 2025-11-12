Бивш шеф на южнокорейското разузнаване, който е ръководил разузнавателната агенция по време на обявяването на военно положение миналата година, е бил арестуван за неизпълнение на служебни задължения.

Арестът е вследствие на искане от специални прокурори за издаване на заповед за арест на Чо Тае Йонг, който е бивш шеф на Националната разузнавателна служба. Той е обвинен, че е пренебрегнал задълженията си като шеф на разузнавателната агенция и е създал риск от унищожаване на доказателства.

Централният окръжен съд в Сеул разгледа валидността на заповедта на 11 ноември и я одобри.

„Основното обвинение е неизпълнение на служебни задължения“, заяви съдът.

Прокурорите казаха, че Чо, кариерен дипломат, който е ръководел разузнавателната агенция по времето на обявяването на военно положение от бившия президент Юн Сук Йол през декември, не е докладвал за това на парламента, въпреки че „е разбирал незаконността му“.

Той е обвинен и в даване на лъжливи показания.

Арестът на Чо идва, след като прокуратурата добави още едно обвинение срещу Юн за помагачество на врага, твърдейки, че той е наредил полети с дронове над Северна Корея, за да подкрепи плана си за военно положение.

Северна Корея каза миналата година, че е „доказала“, че Южна Корея е изпратила дронове да разпръскват пропагандни листовки над Пхенян, което военните в Сеул не са потвърдили.

На 10 ноември прокурор заяви, че неговият екип е „повдигнал обвинения за подпомагане на врага и злоупотреба с власт“ срещу бившия президент.

Юн вкара Южна Корея в политическа криза, когато през декември се опита да подкопае гражданското управление, изпращайки въоръжени войници в парламента в опит да попречи на депутатите да отхвърлят декларацията му за военно положение.

Опитът се провали и Юн беше задържан при акция в ранни зори през януари, като стана първият действащ президент на Южна Корея, който е бил задържан.

Той продължава да бъде съден за бунт и други престъпления, свързани с обявяването на военно положение.

Съпругата му Ким Кьон Хи също е в ареста и е подсъдима по обвинения в корупция, включително манипулиране на акции – което е първият случай, в който президентска двойка е задържана.

Редактор: Цветина Петкова