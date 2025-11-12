Темите, които възникват в контекста на войната в Украйна, са много. Една от тях е за санкциите, които САЩ налагат от 21 ноември. Какво ще е влиянието им върху световните пазари и у нас коментираха в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Валерий Тодоров и преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев.

Според Тодоров наложените от Вашингтон санкции са „нож с две остриета”. „Както виждате в случая, въпреки че те са насочени към Русия, засягат страни, които са партньори на САЩ, включително България. Тъй като „Лукойл” е много голяма компания, тя има силни позиции и в САЩ. Колкото до нас – ние трябва да постъпим максимално хладнокръвно, въпреки кратките срокове, да се различи управление от собственост”, посочи той.

По думите на проф. Тодоров „България няма защо да се страхува много от тези санкции”. Той спомена Румъния като съседна държава, в която има достатъчно гориво, от което може да взима и нашата страна.

Преподавателят допълни, че американските санкции имат съществен ефект, по-голям дори от този на мерките, предприети от Европейския съюз.

Двамата събеседници коментираха и откъде идва ресурсът тази война да се поддържа от руската страна, въпреки многото загуби за нея.

„Печалното е, ако гледаме в по-широк мащаб, че войната е изгодна за доста страни. Военните получават поръчки, политиците имат враг... Всичко това вкупом създава една партия на войната. Мирът е доста неудобна ситуация, защото ще се търси сметка за жертвите, ще трябва да се преустроява икономиката, да се плащат компенсации, да се отделят пари за възстановяване. А сега върви една инерция. Въпросът е да се спре тази инерция към война”, сподели Тодоров.

„Цялата картина, която аз виждам, политиката на Европа, на Америка… Да, налагат санкции, помагат по някакъв начин, но това не е достатъчно, за да се преломи ходът на войната. На Путин само това му трябва - да отдалечи преговорите, които неизбежно ще дойдат рано или късно, и да продължи бомбардировките”, заяви проф. Михаил Станчев.

На фона на относително спокойната ситуация на международните петролни пазари, в България нараства тревогата около възможността за нормални доставки и търговия с горива след 21 ноември. Тогава влизат в сила новите санкции на САЩ срещу руските енергийни гиганти „Роснефт” и „Лукойл”. Главният изпълнителен директор на Софийската стокова борса Васил Симов коментира ситуацията в ефира на предаването „Твоят ден”.

Той посочи, че докато светът се радва на поевтиняващ петрол, България е изправена пред сериозни предизвикателства. „За разлика от ситуацията по света, където пазарите са спокойни, ние тук треперим дали след 21 ноември ще имаме горива в рафинерията край Бургас и дали те ще могат да се търгуват”, обясни Симов.

По думите му, банките ще срещнат трудности при обслужването на разплащанията по сделки, свързани с доставката на бензин и дизел от „Нефтохим Бургас”, тъй като тези операции попадат под обхвата на американските санкции. Това поражда риск за нормалната работа на пазара и за ценовата стабилност в страната.

Той коментира международните пазари, където тенденцията е различна. Цената на суровия петрол бележи отчетлив спад в рамките на последната година. Васил Симов представи данни, според които цената на сорта „Брент” и на кошницата на ОПЕК е намаляла от около 74 долара до 63–64 долара за барел, което е над 20% поевтиняване в рамките на годината. „Петролът поевтинява. На годишна база се наблюдава трайна тенденция надолу – от 81 долара през януари, сега цената е под 65. Това означава по-евтина суровина за производството на бензин и дизел”, каза той.

Според Симов, докато в глобален план няма повод за притеснение относно доставките и цените на петрола, в България несигурността е резултат от политическите и регулаторните решения, които предстои да бъдат взети спешно от Народното събрание.

Редактор: Петър Иванов