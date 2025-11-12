На 13 ноември се навършват 10 години от атентатите в Париж, извършени от група крайни ислямисти. На този ден през 2015 г. загиват 130 души, а стотици са ранени. Днес френската столица продължава да носи емоционалните и физически белези от най-смъртоносното нападение на френска земя от Втората световна война насам.

Първата атака е в парижкото предградие "Сен Дени", близо до "Стад дьо Франс", на който се играе приятелски футболен мач между отборите на Франция и Германия. Почти по същото време въоръжени мъже откриват огън в зала „Батаклан“ по зрителите на концерта на американската рок група Eagles of Death Metal. Там загиват 90 души. По-късно следват нападения на още пет места в Париж, сред които популярни заведения. Отговорност за кървавите атаки пое групировката ИДИЛ. Последният останал жив член на отряда от терористи - Салах Абдеслам, се намира в момента в затвора във Ванден льо Вией, Северна Франция, където излежава доживотна присъда за участие в атентатите.

На този фон страната ще отбележи тъжната 10-а годишнина с редица възпоменателни прояви. Националният антитерористичен прокурор на Франция Оливие Кристен, заяви, че терористичната заплаха в страната е най-значима от три години насам.

От 8 ноември до следващата неделя всеки, който иска, може да остави свещ, цвете или бележка в подножието на статуята на Републиката в Париж, в знак на почит към жертвите, оцелелите, техните семейства, както и към всички герои, които са били до тях, обяви парижкото кметство. В четвъртък президентът Еманюел Макрон ще посети всяко от местата, засегнати в атентатите, „за да почете паметта на жертвите заедно с техните семейства и сдруженията на жертвите“, се посочва в съобщение на Елисейския дворец.

На редица други места в Париж се организират изложби. Пред кметството изложбата „Срещу тероризма, гражданска памет“ представя за първи път няколко експоната от постоянните колекции на Музея-мемориал на тероризма. „Париж, 13 ноември 2015 г. От днес за утре...“ събира паралелно снимки на 42 френски и чуждестранни артисти, присъствали в Париж в деня на атентатите, уточнява кметството.

Музеят „Карнавале” (Musée Carnavalet) предлага мемориален маршрут, „подбор от анонимни почитания, събрани на местата на атентатите, както и произведения на градското изкуство, създадени във връзка с трагичните събития“. А от сряда Архивът на Париж открива изложбата „Аз съм Париж“ (Je suis Paris).