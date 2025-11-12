Американският президент Доналд Тръмп написа писмо до своя израелски колега Исаак Херцог с молба да помилва премиера Бенямин Нетаняху, който е подсъдим в страната си за корупция.

В него се уточнява, че „всяко лице, което желае да получи президентско помилване, трябва да подаде официално заявление“.

Нетаняху в съда за ново заседание по делото за корупция

Нетаняху е разследван за корупция и е разпитван в рамките на три съдебни процедури. По време на реч пред израелския парламент на 13 октомври Тръмп вече беше предложил да му бъде дадена амнистия.

Редактор: Цветина Петкова