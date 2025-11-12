Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул; топката е в полето на Украйна. Това съобщи в интервю за ТАСС Алексей Полишчук, ръководител на Втори отдел на страните от Общността на независимите държави в руското външно министерство.

„Киев в момента е поставил преговорите на пауза. Турските представители многократно са призовавали за тяхното възобновяване. Руският екип е готов за това; топката е в полето на Украйна“, каза той в коментар на перспективите за подновяване на преговорите.

Москва поиска право на вето за подкрепата за Украйна

Както дипломатът припомни, преди това в Истанбул са се провели три кръга директни преговори с украински представители: на 16 май, 2 юни и 23 юли.

„Въпреки че разговорът беше труден, успяхме да постигнем важни споразумения в хуманитарната сфера относно мащабния обмен на затворници, репатрирането на телата на загиналите и връщането на цивилни“, подчерта Полишчук.

„Страните си размениха меморандуми, очертаващи условията за уреждане на спора. Освен това митът за десетки хиляди отвлечени украински деца беше разсеян. Украинците ни дадоха списък с 339 имена, една трета от които се оказаха непроверими. Ние дадохме на украинците нашия списък. Предложението ни за създаване на три работни групи остава без отговор“, допълни той.

