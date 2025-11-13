Френският президент (2007-2012) Никола Саркози ще бъде съден по апелативен процес за обвинения в финансиране на предизборната си кампания от Либия, който ще започне на 16 март.

През септември по-нисшата съдебна инстанция призна десния политик за виновен в опит да получи финансиране от Либия на Муамар Кадафи за кампанията, в резултат на която беше избран. Саркози беше осъден на пет години затвор, но напусна затвора Ла Санте в Париж на 10 ноември, след като излежа ефективно само 20 дни.

Саркози излезе от затвора заради смъртни заплахи

70-годишният политик веднага обжалва присъдата, но по-нисшата съдебна инстанция разпореди да бъде задържан в затвора, позовавайки се на „изключителната тежест” на провинението. Обжалването означава, че Саркози, който отрича да е извършил престъпление, отново се счита за невинен, като производството ще продължи до 3 юни, съобщи апелативният съд в Париж.

Саркози влезе в затвора на 21 октомври, като стана първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, който е бил лишен от свобода.

В така наречения „либийски случай“ прокурорите посочиха, че неговите сътрудници, действащи от името на Саркози, са сключили сделка с Кадафи през 2005 г. за незаконно финансиране на победната му кампания за президентските избори.

Разследващите смятат, че в замяна на това на Кадафи е била обещана помощ за възстановяване на международния му имидж, след като Триполи беше обвинен за бомбения атентат над Локерби, Шотландия, през 1988 г. и за друг атентат над Нигер през 1989 г., при които загинаха стотици пътници.

Съставът осъди Саркози за престъпна конспирация във връзка с плана, но не стигна до заключението, че той е получил или използвал средствата за кампанията си. Саркози се сблъска с редица правни проблеми, след като загуби изборите за преизбиране през 2012 г., и вече е осъден по две други дела.

