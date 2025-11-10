Френският президент Никола Саркози (2007 - 2012 г.) излезе от затвора. Освобождаването му идва, след като се появи информация, че е бил обект на заплахи за живота му - по-малко от ден, след началото на петгодишната му присъда за участие в престъпна конспирация, съобщи Sky News.

Новината за заплахите се появи, след като беше съобщено, че на Саркози ще бъдат назначени двама постоянни полицейски охранители, разположени в съседни килии през целия му престой в затвора, за да се гарантира, че няма да му бъде причинена вреда.

Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на страната.

Той получи 5-годишна присъда за опити за набиране на средства от Либия за предизборната си кампания през 2007 г.

Снимка: AP

Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва. Адвокатите на 70-годишния бивш политик веднага подадоха молба за освобождаването му.

Снимка: AP

Никола Саркози влезе в затвора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Прокуратурата поиска от Апелативния съд в Париж да освободи бившия френски президент Никола Саркози, който е в затвора „Ла Санте” в Париж. Това ще се случи под съдебен контрол, с ограничения върху това с кого може да се свързва.

"Затворът е тежък, много тежък за всеки затворник. Бих казал дори, че е изтощителен“, заяви Никола Саркози, който се включи в 50-минутното заседание по обжалването по видеоконферентна връзка. И допълни: „Боря се за триумфа на истината“.

"За Никола Саркози, макар да е силен, здрав и смел човек, това задържане е голямо страдание и болка“, подчерта един от адвокатите на бившия политик - Жан-Мишел Дароа.

„Задържането представлява заплаха за Никола Саркози, а не обратното“, посочи друг от защитниците - Кристоф Инграйн, като отбеляза, че от съображения за сигурност той е поставен в изолация и се охранява от двама агенти в затвора.

Припомняме, че либийската афера се основава върху твърдения, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. Затова съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция нито един държавен глава не е получавал толкова тежка присъда. Саркози е категоричен, че е невинен.

Редактор: Станимира Шикова