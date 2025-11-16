В един от най-обезлюдените райони на страната – Северозападна България – има училище, което вече върви крачка пред останалите. Основно училище „Любен Каравелов“ във Видин комбинира традиционните учебни програми с иновативни технологии и изкуствен интелект, които променят начина, по който се води учебният процес.

В класните стаи учениците използват изкуствен интелект за персонализирани уроци, съобразени с темпото и нуждите на всяко дете. Училището разполага и с модерни кабинети по всички предмети, лаборатория и музей на образованието.

Деца създават иновативни технологични проекти

„Единственият начин да останем училище, от което има смисъл, е да даваме добавена стойност на нашите ученици, която бъдещият свят ще търси от тях. Целта на училището е да подготви децата за живота, а не за изпита в края на всеки клас“, каза директорът Цветан Михайлов.

Учителите вече активно използват цифрови инструменти. Платформа с изкуствен интелект създава за секунди структуриран урок според избрани критерии – тематика, ниво на трудност и учебни цели. Това улеснява преподавателите, които споделят, че технологията разширява възможностите им и предлага идеи, за които не биха се сетили сами.

„Често идва момент, в който човек се изчерпва откъм идеи. Изкуственият интелект дава нови решения и различни подходи“, обясни учителят по география Борислав Борисов.

Учениците също приемат новостите с ентусиазъм.

„С помощта на изкуствения интелект информацията се разбира по-лесно и работим по-ефективно“, сподели седмокласничката София Маринова. Петокласничката Виктория Алексиева допълва: „Понякога в учебника е по-трудно, а учителят обяснява по-разбираемо.“

В началото някои преподаватели били скептични, но бързо променили мнението си.

„Технологията ни помага, стига да се използва правилно – като помощно средство, не като заместител. Тогава е ценна“, каза Мария Колева, учител по български език и литература.

Освен модерна среда, училището пази и традициите. Музеят на образованието показва историята на училището и дава възможност на учениците да се докоснат до миналото.

„Традицията не се съхранява само като се запише. Тя се предава, когато децата могат да я видят и да я преживеят“, подчерта директорът Михайлов.

Учителите са единодушни, че бъдещето е в баланса между книгите, критичното мислене и новите технологии.

„Трябва да се намери симбиозата – така че да е в полза както на учителите, така и на учениците и родителите“, посочи Мария Колева.

