Лидерът на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор е бил заловен при операция с участието на испанската полиция. Това съобщи президентът на Еквадор Даниел Нобоа, цитиран от Би Би Си.

Уилмър "Пипо" Чавария е ръководител на "Лос Лобос" - една от най-известните групи в страната.



Президентът Нобоа заяви, че Чавария е фалшифицирал собствената си смърт, променил е самоличността си и се е скрил в Европа, като същевременно е продължил да контролира престъпни операции. Семейството му твърди през 2021 г., че той е починал от сърдечен удар поради COVID-19.

През юни 2024 г. Министерството на финансите на САЩ санкционира бандата и я определи като група с "хиляди членове", която значително допринася за увеличаването на насилието в Еквадор.

