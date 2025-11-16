Лидерът на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор е бил заловен при операция с участието на испанската полиция. Това съобщи президентът на Еквадор Даниел Нобоа, цитиран от Би Би Си.

Уилмър "Пипо" Чавария е ръководител на "Лос Лобос" - една от най-известните групи в страната.

Spain: Wilmer Chavarría, known as 'Pipo', the leader of a powerful Ecuadorian criminal gang, Los Lobos, was arrested in Malaga. He had faked his death in 2021, assumed a new identity, and managed operations from Europe, directing drug trafficking routes with the CJNG and illegal…





Президентът Нобоа заяви, че Чавария е фалшифицирал собствената си смърт, променил е самоличността си и се е скрил в Европа, като същевременно е продължил да контролира престъпни операции. Семейството му твърди през 2021 г., че той е починал от сърдечен удар поради COVID-19.

През юни 2024 г. Министерството на финансите на САЩ санкционира бандата и я определи като група с "хиляди членове", която значително допринася за увеличаването на насилието в Еквадор.

