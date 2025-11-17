Предстои балотаж на президентските избори в Чили. След като никой от кандидатите не успя да спечели повече от 50 на сто от гласовете, на 14 декември ще се проведе втори тур. На него един срещу друг ще се изправят комунистката Янет Хара и кандидатът на крайната десница Хосе Антонио Каст. Хара ще бъде първият кандидат от комунистическата партия, който достига до втори тур.

„При почти 100% преброени бюлетини стана ясно, че на 14 декември чилийците ще гласуват отново. Президентската надпревара ще се реши на балотаж между кандидата на комунистическата партия Янет Хара и представителя на крайната десница Хосе Антонио Каст, след като нито един от двамата не събра необходимото мнозинство на първи тур. С около 27% повече са гласовете на комунистката Янет Хара пред Каст, който събра около 23 на 100 от вота. Хара е външен министър в правителството на сегашния президент Габриел Борич, а ветеранът в политиката Хосе Антонио Каст е основател на Републиканската партия”, предава за CNN от Чили Кристофър Ульоа.

По думите му този път гласуването е било задължително, като над 12 милиона души са отишли до урните, за да изберат също и новите членове на Конгреса. Президентът Борич е отправил поздравления на двамата кандидати и е заявил, че вярва, че диалогът, уважението и любовта към Чили ще надделеят над различията.

Кристофър Ульоа посочва и кои са темите, които тревожат най-много чилийците. „Това са сигурността, борбата с организираната престъпност, незаконната имиграция и състоянието на икономиката. Окончателните резултати от тази президентска надпревара ще бъдат известни следващия месец, когато чилийците ще трябва да се върнат до урните, за да решат дали страната ще запази лявото правителство, или ще вземе рязък завой надясно”, казва той.

Редактор: Петър Иванов