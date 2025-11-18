Мъж беше убит, а трима бяха ранени при нападение с автомобил и хладно оръжие на Западния бряг, съобщиха израелските въоръжени сили и спешните служби. По думите на израелските власти става дума за терористична атака, предаде "Ройтерс".

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности.

