Литовските власти идентифицираха 16 заподозрени членове на мрежа, която се предполага, че е планирала и организирала терористични атаки в цяла Европа. Това предаде ДПА, позовавайки се на изявление на главния прокурор Нида Грунскене.

Според прокуратурата заподозрените са изпращали пратки, съдържащи бомби, до други страни от Европейския съюз и Великобритания.

"Досега 16 души са посочени като заподозрени; за 9 от тях са издадени заповеди за арест по съдебно разпореждане", заяви Грунскене. Тя не предостави повече подробности за заподозрените.

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

През септември литовските съдебни власти обявиха, че са идентифицирали група лица, за които се предполага, че са изпратили запалителни устройства, предназначени за палежи, използвайки услугите на куриерски компании.

Според съобщението две пратки са били изпратени от Вилнюс до Великобритания с товарни самолети на логистичната компания DHL, а други две са били изпратени до Полша с камиони на компанията за куриерски услуги DPD. През юли 2024 г. една от тях се възпламени в логистичен центъра на DHL в германския град Лайпциг.

Бомба избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има ранен

Литовските власти твърдят, че разследването е разкрило, че действията са били организирани и координирани от руски граждани, свързани с руското Главното разузнавателно управление (ГУР). Към момента властите не са предоставили повече подробности.

Разследващ доклад, изготвен от медии от балтийските държави и Полша в сътрудничество с руския портал The Insider, посочва, че зад атаките стоят бивши съветски офицери и служители на руските разузнавателни служби.

Според разследването пратките, съдържащи запалителни устройства, са преминавали през няколко европейски държави в продължение на близо месец, без да бъдат забелязани. Те са пресекли на няколко пъти границите между балтийските държави и Полша. Случаят се свърза с палежи в търговски центрове във Варшава и Вилнюс.

Редактор: Ивайла Митева