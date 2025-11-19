Пореден случай на грубо отношение на президента Доналд Тръмп към журналист. По време на срещата в Овалния кабинет със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, американският държавен глава каза, че лицензите за излъчване, използвани от филиала на Walt Disney - ABC, трябва да бъдат отнети. Тръмп направи коментара, след като репортерка от ABC News го попита защо да се чака Конгресът да публикува досиетата по случая Джефри Епстийн, а не бъде направено веднага.

Президентът на САЩ отговори, като нарече няколко пъти репортерката „ужасен човек” и „ужасен репортер”. „Мисля, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, защото вашите новини са фалшиви и погрешни”, каза още Тръмп.

