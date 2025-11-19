Снимка: БГНЕС
Тя е от ABC News, чиито права президентът на САЩ поиска да бъдат отнети
Пореден случай на грубо отношение на президента Доналд Тръмп към журналист. По време на срещата в Овалния кабинет със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, американският държавен глава каза, че лицензите за излъчване, използвани от филиала на Walt Disney - ABC, трябва да бъдат отнети. Тръмп направи коментара, след като репортерка от ABC News го попита защо да се чака Конгресът да публикува досиетата по случая Джефри Епстийн, а не бъде направено веднага.
Президентът на САЩ отговори, като нарече няколко пъти репортерката „ужасен човек” и „ужасен репортер”. „Мисля, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, защото вашите новини са фалшиви и погрешни”, каза още Тръмп.
Репортерка удари Тръмп по лицето с микрофона си (ВИДЕО)
Припомняме, че преди дни, когато друга журналистка извън кадър попита дали има нещо „инкриминиращо“ в имейлите на Епстийн, Тръмп насочи пръст към лицето ѝ и каза „Тихо! Тихо, прасенце“.
