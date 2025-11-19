ЕС предложи да се отхвърлят ключови правила за изкуствения интелект и защита на данните. Мерките са част от усилията за намаляване на бюрокрацията и подпомагане на високотехнологичния сектор на Европа да настигне световните конкуренти.

Знаковите европейски технологични регулации срещнаха мощна съпротива от администрацията на президента Доналд Тръмп – но също така и от бизнеси и правителства в самия ЕС.

Шефът на Google: Няма компания, която да е имунизирана, ако балонът около изкуствения интелект се спука

Брюксел отрича да се поддава на външен натиск. На 19 ноември обаче ще представи предложения за разхлабване както на правилата за изкуствения интелект, така и на тези за защита на данните. Сред тях са: даване на компаниите повече свобода за достъп до набори от данни за обучение на AI модели, включително лични данни, предоставяне на допълнително време – до 16 месеца – за прилагане на правилата за „високорискови“ AI системи. Брюксел иска да намали броя на изскачащите банери за „бисквитки“, като подчертава, че това може да се направи без риск за поверителността.

„Имаме таланти, инфраструктура, голям вътрешен пазар. Но нашите компании, особено стартиращите и малките предприятия, често са задържани от слоеве твърди правила“, каза ръководителят на технологиите в ЕС Хенна Вирккунен.

След като се радваше на така наречения „Брюкселски ефект“, при който законите на ЕС се възприемат в юрисдикции по целия свят, европейските законодатели и защитници на правата все повече се опасяват, че ЕС се оттегля от ролята си на надзорник на големите технологични компании.

Редактор: Дарина Методиева