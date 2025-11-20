Върховният касационен съд на Италия разпореди екстрадицията на мъж, обвиняем за съучастие в организирането на атаките през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море.

Съдът постанови, че украинският гражданин, идентифициран като Сергий К., може да бъде предаден на германските власти. Вероятно това ще се случи в идните дни и след това ще бъде прехвърлен в Германия. Делото срещу него ще бъде гледано от съд в Хамбург.

Германската прокуратура обвинява 49-годишния мъж в съучастие в предизвикването на експлозия, както и в противоконституционен саботаж, и поиска екстрадицията му, за да бъде съден във Федералната република според нейното законодателство. Мъжът отрича обвиненията.

Взривяването на „Северен поток”: Полски съд отказа да екстрадира украинец в Германия

Заподозреният беше арестуван, докато беше на почивка с жена си и децата си в Италия в края на август. Оттогава той е държан от властите в строго охраняван затвор и обяви гладна стачка, продължила няколко дни, заради условията там.

През септември апелативен съд в Болоня одобри екстрадицията на Сергий К., но адвокатът му заведе дело пред Върховния касационен съд в Рим, който в средата на октомври спря предаването му на германските власти поради процедурни нарушения.

Върховният касационен съд върна делото на по-ниска инстанция отново в Болоня, където друг съдийски състав, натоварен с преразглеждането на делото, потвърди екстрадицията. Официалното решение на Върховния касационен съд ще бъде оповестено в писмен вид на по-късен етап.

Екстрадират от Италия украинеца, обвинен за саботажа на „Северен поток“

Анализатори смятат, че е възможно делото да стигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Германските власти са убедени, че Сергий К. е ръководил група от седем души, включваща четирима водолази. Те твърдят, че за атаките мъжете са наели яхта в Германия, с която се излезли в Балтийско море.

Друг заподозрян, също украинец, беше временно задържан в Полша. Съдебните власти там отказаха екстрадицията му в Германия. Останалите шестима заподозрени за нападението все още са на свобода.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. Преди това "Северен поток" 1 бе използван за снабдяване на Германия с руски газ, докато "Северен поток" 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова