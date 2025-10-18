-
Белезниците на Володимир Журавльов бяха свалени и той беше пуснат на свобода
Съд в Полша отказа да екстрадира в Германия украинец, заподозрян за взривяването на газопровода „Северен поток”. Съдията от окръжния съд във Варшава каза, че след като Русия е нападнала Украйна, ако украинските тайни служби са взривили газопровода, то операцията им е „оправдана, рационална и справедлива”.
Белезниците на Володимир Журавльов бяха свалени и той беше пуснат на свобода. Делата за екстрадиране в Европейския съюз обикновено протичат бързо и гладко, но случаят със „Северен поток” е очевидно изключение.
Преди да обяви решението си, полският съдия държа дълга реч, в която нарече руската инвазия в Украйна „кърваво геноцидно нападение”. А след решението министър-председателя на Полша Доналд Туск написа в Х: „Случаят е приключен".Редактор: Ина Григорова
