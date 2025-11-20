Най-смъртоносният удар срещу Украйна през последните 2 месеца беше нанесен през нощта срещу сряда от руските военни. Най-много загинали има в Тернопол, след като две многоетажни жилищни сгради бяха разрушени от крилати ракети и избухнал пожар. Атаките засегнаха и други градове, като общо Русия е изстреляла 470 ударни дрона и 48 ракети. Спасителите продължават да разчистват отломките, докато властите съобщават за ранени и разрушения в Харков, Киев, Лвов, Николаев, Донецк, Днепровска и други области.

„Има още по-нови данни – 26 са загинали, 93 са ранени, като 18 от тях са деца”, обяви Оля Сорока от Лвов, която е преподавател по български език в Лвовския национален университет „Иван Франко”.

25 загинали и близо 92 ранени при руски среднощни атаки по Украйна

По думите ѝ тази нощ е била по-спокойна, но атаките в цялата страна продължават. „Украйна е подложена на всекидневен терор. Ние живеем постоянно в този тормоз”, разказа тя.

Сорока допълни, че хората са много изтощени. „Понякога въздушните тревоги са всяка нощ или се обявяват 2-3 пъти на нощ. Мисля, че такава е идеята — да се изтощят хората, да се изтормозят психически”, каза украинката.

По думите ѝ хората не винаги реагират при въздушна тревога. „След втората или третата такава тревога ти искаш просто да спиш, защото сутринта трябва да отидеш на работа, трябва да си готов. Ако имаш деца, трябва да подготвиш децата за градината, за училището, да ги заведеш”, разказа Сокора.

Редактор: Ина Григорова