Масирани руски удари бяха нанесени срещу цели в цяла Украйна през изминалата нощ. Поразени са две жилищни сгради в украинския град Тенопол, където 25 души бяха убити, а 92 ранени. Три от жертвите са деца, пострадали са 18.

Русия е изстреляла през изминалана нощ 47 ракети и над 470 дрона срещу Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.

Три района на втория по големина град в Украйна - Харков, също бяха засегнати от руска атака с дронове, при която бяха ранени над 30 души, включително деца.

При атаките щети са нанесени върху промишлени инсталации и складове. В редица региони на страната има прекъсвания на електрозахранването.

Киев обяви, че ще отнесе въпроса към съвета за сигурност на ООН на утрешното му заседание.

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в ранните часове на днешния ден на работно посещение в Турция. Предвидена е среща с президента Реджеп Ердоган, като основна тема ще бъде войната в Украйна и опитите да бъде прекратена.

Редактор: Цветина Петрова