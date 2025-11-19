Снимка: БТА/АП
-
Журналист за взрива в Полша: Извършителите не са целели атака срещу конкретен влак, а просто диверсия
-
Зеленски се срещна с краля и премиера на Испания
-
ЕК представи три варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.
-
В Брюксел обсъждат върховенството на закона в България
-
Гърция и Украйна подписаха споразумение за транзит на американски втечнен природен газ през България
-
Масов протест срещу корупцията в Мексико ескалира до сблъсъци с полицията (ВИДЕО)
Междувременно продължават руските атаки с дронове
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в ранните часове на днешния ден на работно посещение в Турция. Предвидена е среща с президента Реджеп Ердоган, като основна тема ще бъде войната в Украйна и опитите тя да бъде прекратена.
На този фон повече от 30 души бяха ранени при руска атака с дронове тази нощ срещу втория по големина град в Украйна - Харков. Близо 50 души пък са били евакуирани от поразена многоетажна жилищна сграда.
Кремъл: Ситуацията в Украйна е в застой, но не по наша вина
Щети са нанесени на повече от 10 автомобила, жилища и магазини. Руска атака с дронове е имало и по третия по големина украински град – Одеса, съобщиха местните власти.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни