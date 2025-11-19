Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в ранните часове на днешния ден на работно посещение в Турция. Предвидена е среща с президента Реджеп Ердоган, като основна тема ще бъде войната в Украйна и опитите тя да бъде прекратена.

На този фон повече от 30 души бяха ранени при руска атака с дронове тази нощ срещу втория по големина град в Украйна - Харков. Близо 50 души пък са били евакуирани от поразена многоетажна жилищна сграда.

Кремъл: Ситуацията в Украйна е в застой, но не по наша вина

Щети са нанесени на повече от 10 автомобила, жилища и магазини. Руска атака с дронове е имало и по третия по големина украински град – Одеса, съобщиха местните власти.

Редактор: Цветина Петкова