Големият проблем не е в добавките на пенсионерите, а в това бюджетът осигурява ли някакво развитие, така че пенсиите наистина да станат по-големи. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Александър Симов.

“Ние не гледаме този филм за първи път. От 2020 година го разиграваме, започвайки от COVID-19 добавките. Това издава много елементарно ниво на финансово и политическо развитие на България”, смята журналистът.

По думите му сме втренчени в тези добавки, които са много голяма популистка игра. “Те са важни за бедните пенсионери, но в мнозинството смятам, че има надпревара, защото в едно изтормозено от всякакви други интриги общество, хората гледат в края на годината кой ще им даде повече”, смята Симов.

Политологът Теодор Славев обясни, че според принципите на доброто управление подобни плащания в края на годината трябва да се случват на база на анализ на бюджета. “Ако има възможност за излишъци, те да се дадат. Но ако властта спре с това разточителство и спре да дава коли на НСО на всяка секретарка, ще има средства и за 13, и за 14 пенсия”, твърди той.

“Антикорупционната комисия веднъж си раздаде 50% увеличение на заплатите, сега раздава 60% при положение, че тя е замразена и имаме 215 милиона евро спрени от Брюксел заради бездействието ѝ. Как обясняваме това с протестите на млади лекари, с пенсионери и всякакви други социални плащания? Много трудно може да го обясни управлението”, смята Славев. По думите му темата с добавките няма да създаде някакво вътрешно напрежение в управлението, което изглежда стабилно.

Симов се съгласи, че не бюджетът ще разклати правителството. “Има един голям социален проблем, пред който управляващите ще се изправят. Това е системното повишаване на цените. Всяка седмица цените са различни и са нагоре. Вероятно повечето търговци го правят, за да избегнат голямото повишаване след влизането в еврозоната”.

“Забелязва се голямото отсъствие на държавата. Тя ще се опита да се събуди или поне да имитира някакво действие след първи януари, но ако скокът на цените стане неконтролиран, ще се създаде политическо напрежение, защото за такива неща хората реагират”, коментира Симов.

Според него сме напът да се сдобием с истински, автентичен, остър и брутален социален протест, ако това не се промени. “Колкото повече пъти излязат КЗК и другите институции и кажат, че железният юмрук на държавата е стиснат, толкова повече се повишават цените. Действително не се предприемат никакви действия за това и се усеща по джоба на всички”, смята Славев. Според него другият фактор, който може да предизвика напрежение, са президентските избори.

