Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в извършването на саботаж в полза на Русия. Това съощава полското министерство на външните работи, цитирано от "Ройтерс".

Варшава каза, че двамата мъже са избягали в Беларус след два акта на саботаж в неделя на жп линията, водеща към Украйна. В единия случай е имало и експлозия, припомня БТА.

Искането е било отправено до беларуския шарже д‘афер във Варшава вчера, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на двамата мъже, идентифицирани като Олександър К. и Евгений И., в тяхно отсъствие.

Редактор: Ина Григорова