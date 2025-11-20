Снимка: БТА, архив
Варшава каза, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията
Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в извършването на саботаж в полза на Русия. Това съощава полското министерство на външните работи, цитирано от "Ройтерс".
Варшава каза, че двамата мъже са избягали в Беларус след два акта на саботаж в неделя на жп линията, водеща към Украйна. В единия случай е имало и експлозия, припомня БТА.
Полша задържа няколко души за саботажите на жп линиите
Искането е било отправено до беларуския шарже д‘афер във Варшава вчера, съобщи полската новинарска агенция ПАП.
Прокуратурата е повдигнала обвинения на двамата мъже, идентифицирани като Олександър К. и Евгений И., в тяхно отсъствие.
Редактор: Ина Григорова
