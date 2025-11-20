Европейската комисия представи пакет от мерки за улесняване на достъпа до допълнителни пенсии, които да осигурят по-високи доходи при пенсиониране. Те допълват, а не заменят публичните пенсии, които остават основата на пенсионните системи в ЕС.

Пакетът е част от стратегията „Съюз на спестяванията и инвестициите“, чиято цел е гражданите да имат повече възможности да увеличават спестяванията си чрез капиталовите пазари, както и да се укрепи икономическият растеж на Европейския съюз.

Според ЕК, на фона на застаряващото население и променящия се трудов пазар, допълнителните пенсии – професионални и лични, могат да осигурят по-разнообразни и стабилни доходи след достигане възрастовия праг. Схемите за допълнително осигуряване биха спомогнали и за инвестирането на повече дългосрочни средства в европейската икономика.

Комисията препоръчва на държавите членки на Съюза да включат като опция допълнителни пенсии, както и създаване на системи за проследяване на пенсионните права и национални информационни табла.

Мерките се фокусират и върху това да има един основен, прост и изгоден пенсионен продукт, който всеки може да използва. За да се подпомогне този процес, е важно да се премахнат излишните правила, които пречат този продукт да се предлага свободно в различни държави, твърди Комисията.

Какво означава това за България?

По данни на Национален осигурителен институт средният месечен размер на пенсията за юли 2025 г. е 1 015,22 лв. (≈ 517,8 евро), като по класации на Euronews сме на последно място по месечно средно пенсионно възнаграждение.

Ако се приложи увеличение от 7% по „швейцарското правило“ през следващата година, средната пенсия би достигнала ≈ 1 086,29 лв. (555,4 евро). При увеличение от 8 на сто тя би била ≈ 1 096,44 лв. (560,6 евро), следователно за пенсионерите у нас допълнителната пенсия би била полезна.

Мерките предвиждат държавите, в това число и България, да се прилага изменение на вече действащия регламент относно общоевропейските продукти за лично пенсионно осигуряване.

Напомняме, че регламентите са директно приложими във всички държави членки и имат задължителен характер. Когато се приеме изменение на регламент, България е автоматично задължена да го прилага без нужда от национален закон.

Другият документ, който се изменя, е директивата за професионалните пенсионни фондове, като този вид регулаторен инструмент не се прилага автоматично, а представлява система от препоръки, които трябва да се въведат в държавното законодателство в срок, определен от управляващите(обикновено 2 години).

