Над 42 тона доматен сос, произведен в България, бяха задържани в пристанище Бриндизи, след като местните власти установиха, че продукцията била подготвена да бъде продадена като италиански продукт, съобщи „24 часа”. Нарушението е установено по време на съвместна операция на Агенцията за митници и монополи, финансовата полиция от Бриндизи и инспектори от Пулия и Базиликата. Спрени са за проверка два камиона, превозващи доматена смес, предназначена за две италиански предприятия.

Въпреки че придружаващите документи свидетелствали за български произход на продукта, разследващите открили върху опаковките вече поставени етикети с надпис „Country of origin - Italy". Според властите това било ясно намерение продуктът да бъде интегриран в националната производствена верига като суровина от италиански произход.

Правните представители на двете фирми, към които е бил насочен товарът, бяха официално обвинени за фалшиво деклариране на произход. Според първоначалните оценки евентуалната измама би донесла стотици хиляди евро незаконна печалба, като същевременно би подвела търговци и потребители, разчитащи на обозначението „Made in Italy" като гаранция за качество и произход. Италианските власти подчертаха, че подобна практика застрашава не само икономическата стабилност на сектора, но и доверието в националната хранително-вкусова индустрия.

Освен икономическите щети, институциите отбелязват и потенциалния риск за общественото здраве, тъй като не може да се изключи възможността в задържаната продукция да се съдържат вещества или замърсители, забранени от европейската нормативна уредба.

Разследването продължава с цел установяване на всички участници в схемата и евентуални други доставки, които биха могли да бъдат свързани с подобни нерегламентирани практики.

Редактор: Ралица Атанасова