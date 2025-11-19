Намериха забранени предмети в ареста във Варна, за което са задържани петима служители. Акцията на „Вътрешна сигурност” и „Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода” при ГДИН, наредена от министъра на правосъдието Георги Георгиев, се е провела в 4:30 ч. тази сутрин. В нея участвали и Окръжна прокуратура-Варна, и ОДМВР-Варна.

Претърсени били всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства. В 4:30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора във Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

Откриха голямо количество психотропни медикаменти в Пловдивския затвор

Задържаните петима души са служители от надзорно-охранителния състав на арест гр. Варна. Проверките продължават.

Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.

Редактор: Калина Петкова