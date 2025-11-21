Призивът ни е бюджетът в сегашния му вид да не бъде приеман, защото представлява сериозна опасност за България. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той сподели, че финансовата рамка за следващите години предвижда безпрецедентни нива на данъчна тежест и държавен дълг.

Според Димитров проектобюджетът включва „опасни текстове за вековно повишаване на данъчно-осигурителната тежест, невиждано досега увеличение на задълженията и планове за поемане на дългове”. Депутатът подчерта, че за две години правителството планира да вземе 39 милиарда лева нов дълг. "През 2026 г. България би поела 55 милиона лева дълг на ден", обясни той и определи това като „нещо, което никога не се е случвало”.

Мартин Димитров заяви, че единственият начин управляващите да се вслушат в критиките е чрез силен обществен натиск. „Те разбират, само когато има позиция на силата, когато има обществен натиск”, каза той.

Депутатът от ПП-ДБ призова гражданите, бизнеса и средната класа да излязат на мирен, цивилизован протест във вторник, за да заявят, че не приемат рекордно увеличение на данъците и осигуровките и натоварването на бизнеса чрез СУПТО, което, според него, ще коства на малките фирми около 1000 лева допълнителни разходи. Той спомена и за допълнителната тежест за работници и работодатели, които ще плащат около 600 лева повече осигуровки годишно.

Димитров коментира и начина, по който държавните средства се разпределят. „Това са огромни средства, взети под формата на заеми, които изтичат в пясъците на безумното харчене на това правителство”, посочи народният представител.

Макар че ПП-ДБ не е провеждала специално заседание по темата, Димитров подчерта, че позицията на групата е категорична и единна. „Искаме тотално преразглеждане. Искаме да се откаже правителството от вдигане на данък дивиденд и осигуровките, да се откаже от директния тормоз на бизнеса през СУПТО и другите безумни инициативи. Имаме конкретни искания и това е позицията на цялата парламентарна група”, заяви той.

