Папа Лъв XIV поправи технически проблем в закон, предизвикал полемика, след като папа Франциск назначи първата жена на поста главен секретар на Губернаторството на Ватикана. Понтификът измени закона от 2023 г., за да премахне правило, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва задължително да е кардинал, предаде "Асошиейтед прес".

През февруари предишният папа Франциск назначи 56-годишната италианска монахиня Рафаела Петрини за главен секретар на Губернаторството. Това назначение беше част от тенденцията при папа Франциск за издигане на жени на висши ръководни постове във Ватикана.

Но назначението веднага създаде технически и правни проблеми, които не съществуваха преди, тъй като всички предшественици на Петрини бяха кардинали.

Така например Петрини не беше поканена да представи доклада за икономическото състояние на Ватикана на закритите заседания на кардиналите през пролетта, предшестващи майския конклав, който избра Лъв.

С промяната, която позволява на лице, което не е кардинал, да бъде главен секретар на Губернаторството, може да се приеме, че назначението на Петрини няма да е единственото. Папата заяви, че управлението на територията е форма на служене и отговорност, която трябва да характеризира общението в рамките на църковната йерархия.

„Тази форма на споделена отговорност прави уместно консолидирането на някои решения, разработени досега в отговор на нуждите на управлението, които се оказват все по-сложни и належащи“, пише Лео.

Службата на Петрини отговаря за основните източници на приходи, финансиращи хазната на Светия престол, включително музеите на Ватикана, но също така управлява инфраструктурата, телекомуникациите и здравеопазването за града-държава. Губернаторството на града държава Ватикан, което тя ръководи, отговаря за одобряването на законите, управляващи територията, и за одобряването на годишните бюджети и отчети.

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже. Макар при управлението на папа Франциск да бе отбелязан напредък по отношение на назначенията на жени на висши управленски постове във Ватикана, тогава нямаше движение или признаци, че изцяло мъжката йерархия ще промени правилата, забраняващи жени да бъдат свещеници.

Редактор: Ивайла Митева