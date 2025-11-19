Кадър/Видео:"Ройтерс"
Пивото е подарък от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър
Папа Лъв XIV получи специален подарък от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър - стек с четири бутилки с американска лека бира, наречена Da Pope, която е проиведена от чикагска пивоварна. Прицкър, който се срещна със Светия отец във Ватикана, заяви, че Лъв XIV, който е родом от Чикаго и първият папа от САЩ, може би ще се зарадва на пивото.
„Ще я сложим да се изстудява в хладилника“, заяви главата на Римокатолическата църква, приемайки подаръка с усмивка.
Папа Лъв XIV получи чистокръвен арабски жребец като подарък от негов почитател (ВИДЕО)
Името на бирата, нов продукт на Burning Bush Brewery, разположена в северната част на Чикаго, е игра на думи, вдъхновена от известен скеч от телевизионното шоу Saturday Night Live за футболния отбор "Чикаго Беърс".
Село в щата Илинойс купи къщата от детството на папа Лъв XIV (СНИМКА)
Ватиканът не коментира дали Лъв XIV, който е от южната част на Чикаго, планира да опита напитката.
Прицкър е демократ и е губернатор на Илинойс от 2019 г. Той не посочи защо е в Рим, но често се случва чуждестранни официални лица да се срещат с папата, когато са в града, посочва "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
