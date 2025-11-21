Мирният план на администрацията на Доналд Тръмп поставя Украйна и Европа в нова дипломатическа и политическа дилема. Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, заяви в „Денят на живо”, че последните изявления на украинския президент Володимир Зеленски ясно показват, че той е изправен пред избор – да загуби съюзник в лицето на САЩ или да защити достойнството и суверенитета на Украйна.

Разочарованието на Зеленски от поведението на Вашингтон е видимо, споделя Чернева. Според нея администрацията на Тръмп изглежда отдава по-голямо значение на позицията на Москва, отколкото на очакванията на Киев и Брюксел. Това поставя под въпрос стабилността на трансатлантическите отношения, както и бъдещата координация между Европа, Украйна и САЩ.

„Въпреки ограниченото участие на Съединените щати, тяхната роля остава ключова. Украинските и европейските дипломати ще се опитат да повлияят на президента Тръмп в следващите часове и дни. Дипломатическата машина вече работи на високи обороти”, каза експертът.

Зеленски: Няма да предам националните интереси на страната

Весела Чернева е на мнение, че точките, заложени в плана опират до украинския суверенитет – забрана за членство в НАТО, ограничаване на армията до 600 000 военнослужещи, както и огромни териториални компромиси. Неясни остават и подробностите около гаранциите за сигурност на САЩ.

Според Чернева най-важната функция на един реален мирен план трябва да бъде предотвратяването на следваща война – а тази перспектива засега не е достатъчно изяснена. Германия, Франция и Великобритания вече отхвърлиха предложения план, а дискусиите за финансовата подкрепа за Украйна навлизат в критичен етап. Има три варианта според Чернева: използване на замразени руски активи като гаранция за заем, общоевропейски заем – по-бавен и тромав процес, както и безвъзмездна помощ от европейския бюджет.

„Темпото, с което Вашингтон обявява нови предложения и позиции, поставя партньорите му под напрежение. Стратегията на администрацията на Тръмп изглежда е насочена към поставяне на съюзниците в стресови ситуации, които да ги принудят да реагират бързо”, заяви Чернева.

Редактор: Емил Йорданов