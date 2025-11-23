Планът за мир от 28 точки не е окончателното предложение на Доналд Тръмп към Украйна. Това заяви самият президент на Съединените щати, попитан за преговорите в Женева, които ще се състоят следващата седмица. Тръмп изпрати външния министър Марко Рубио и специалния пратеник за Украйна Стив Уиткоф да разговарят с делегации от Европа и Украйна.

До преговорите в Женева се стигна, след като 9 европейски страни - заедно с Канада и Япония, излязоха с обща декларация на срещата на Г20 в Йоханесбург. В нея се казва, че "планът се нуждае от още работа". Президентът Володимир Зеленски по-рано предупреди украинските гражданите, че Украйна е изправена пред „един от най-трудните моменти в историята си“, заради натиска на САЩ да приеме плана, смятан за благоприятен за Москва. Европейците, Канада и Япония казаха, че са против насилствена промяната на държавни граници и са притеснени от идеята да се намалява числеността на украинската армия.

„Украйна, Съединените щати и Европа искат мир. Но здрав и дълготраен мир. Мисля, че е много добре, че САЩ предложиха нещо, за да се стигне до прекратяване на огъня и мир е важно и ние трябва да похвалим усилията. Но в същото време залогът е злоупотреба с украинския суверенитет и европейска сигурност. Нормално е както украинците, така и европейците да са на масата за преговори, за да финализират този план", заяви френският президент Еманюел Макрон.



Тръмп даде на Украйна срок до 27 ноември да приеме плана. А руският президент Владимир Путин заяви, че той може да бъде „основата“ за споразумение. Но лидерите припомниха защо изобщо се намираме в сегашната ситуация и кой бойкотираше предишните предложения за мир.

„Сега имаме един основен проблем и той не е Америка, тези преговори или дадена точка от плана. Проблемът за всички нас е Русия, която започна тази война. Която отказа да приеме предложенията за прекратяване на огъня през февруари, март, юли, и август, без предостави никакви насоки. Има един агресор и една жертва на тази война“, допълни Макрон.

A държавният секретар Марко Рубио настоя, че предложеният план е „създаден от Съединените щати“. Съмнение за това се появи, след като група сенатори обявиха, че Рубио им казал, че проектът – който един от сенаторите нарече "руски списък с желания" – не отразява позицията на Вашингтон. Рубио се дистанцира от тези твърдения и заяви, че планът е американски и е базиран на информация както от Русия, така и от Украйна.

