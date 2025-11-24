Семейство, живеещо в малка къща в гората, в сърцето на Абруцо, в Централна Италия - се превърна във фокус на вниманието в страната и разпали общественото мнение. Изборът на родителите (родом от Австралия и Великобритания) да живеят с трите си деца в контакт с природата, може да им струва родителските права.

Семейството е импровизирало дом в една изоставена постройка, където живеят без ток, вода и отопление. Децата не ходят на училище, не са виждали основни предмети от съвременния живот. Те привлекли вниманието след нещастен случай с отравяне с гъби. Властите инспектират условията на живот на децата и отнеха временно родителските права на бащата и майката. Междувременно малките са поверени на приемно семейство.

Родителите отглеждали животни за препитание – кокошки, коне, а дори и маймунка. Според тях трите деца са били обучавани вкъщи по т.нар. философия unschooling – система, базирана на свободното обучение без традиционна училищна програма. В Италия обаче образованието е задължително, а контролът върху условията за живот на непълнолетни е особено строг.

Фактът, че децата не са посещавали училище, не са били ваксинирани и са живели напълно откъснати от външния свят, поставя институциите в позицията да предприемат защитни мерки. Затова се взима решение децата да бъдат временно настанени в приемно семейство, докато се извършат психологически и медицински проверки и се оцени дали могат да бъдат върнати при родителите си.

Случаят раздели общественото мнение. Част от италианците виждат в действията на държавата адекватна защита на малолетните. Други обаче настояват, че родителите имат право да избират различен начин на живот и възпитание, особено когато се стремят да отглеждат децата си близо до природата и далеч от технологичния свят. В интернет се появиха петиции с десетки хиляди подписи, а прокурорката, взела решението за извеждане на децата, бе подложена на остра кампания и критики.

Според институциите идеалистичният живот „в хармония с природата“ не може да бъде оправдание за липсата на образование, здравни грижи и безопасни условия на живот. В същото време привържениците на семейството твърдят, че държавната намеса погазва правото на личен избор и изключва алтернативните модели на отглеждане на деца.

В момента властите оценяват състоянието на децата и вземат решение за бъдещето им.