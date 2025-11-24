Копие от първия брой на „Супермен“, открито на таванско помещение в Калифорния миналата година, се превърна в най-скъпо продавания комикс, достигайки цена от 9,12 милиона долара на търг .

Трима братя от Северна Калифорния открили броя на „Супермен №1“, докато разчиствали тавана на майка си след смъртта ѝ. Комиксът от 1939 г. е съхраняван в картонена кутия. Жената винаги е казвала, че има ценна колекция от комикси, но те никога не я били виждали.

Първоначално е продаден за 10 цента и е много добре запазен.

A near-pristine copy of Superman No. 1 just sold for 9.12 million dollars, smashing the all-time comic record. It tops the 6 million dollar sale of Action Comics No. 1 from just last year.⁠ https://t.co/6gvP66Ihb8 pic.twitter.com/1wryQv3bjA — The Hollywood Reporter (@THR) November 22, 2025

Аукционната къща Heritage Auctions в Далас, определи изданието като „най-високо оцененото копие“, след като направи рекордната продажба.

На тавана са открити още пет ранни броя на „Action Comics“ – антологията на National Allied Publications, която за първи път представи Супермен на света. Но най-обещаващо се оказа копието на „Superman #1“ – първият път, когато псевдонимът на Кларк Кент се появи в неговия собствен комикс, след като National Allied стана Detective Comics, Inc. – или DC, както е известно сега.

Покойната собственичка е купила комиксите с брат си между Голямата депресия и Втората световна война, а по-късно в живота си двамата са решили да ги предадат на синовете ѝ, тъй като брат ѝ никога не се е женил, нито е имал деца.

Най-малкият от тримата братя, които са на 50 и 60 години, каза в изявлението на аукционната къща: „Това никога не е било просто колекционерска вещ. Това е свидетелство за паметта, семейството и неочакваните начини, по които миналото се връща към нас.“

От аукционната къща съобщиха, че оценката на комикса е толкова висока не само заради превъзходното му състояние, но и заради факта, че е бил част от първия тираж на DC от половин милион копия.

Лон Алън, вицепрезидент на Heritage Auctions, заяви след продажбата, че е „развълнуван“ от резултата.

Предишният рекорд се държеше от копие на „Action Comics No. 1“ , което представя Супермен през 1938 г. и е продадено от същата аукционна къща за 6 милиона долара миналата година.

Преди това, друг брой от приключенията на Човека от стомана в „Супермен #1“ грабна короната през 2022 г., като донесе 5,3 милиона долара на частна продажба.

В годините след първата си поява, Супермен се превърна в един от най-разпознаваемите и трайни герои в американската поп култура, раждайки блокбъстъри, книги, играчки и дори дъвки.