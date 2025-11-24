Китайският президент Си Цзинпин изясни принципната позиция на Китай спрямо въпросите за Тайван в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предаде държавната новинарска агенция "Синхуа".

Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след срещата им миналия месец в Южна Корея. Той подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Китайският президент каза също, че Китай и САЩ, които заедно са участвали във Втората световна война, трябва "с общи усилия да запазят победоносния резултат от войната."

Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова, който подлага на силен военен, икономически и дипломатически натиск, отбелязва "Франс прес".

АФП посочва, че Тръмп и Си се срещнаха миналия месец в Пусан, Южна Корея, за пръв път от 2019 г., като започнаха дискусии, които бяха внимателно следени на фона на разразилата се търговска война между Китай и САЩ.

"От срещата в Пусан китайско-американските отношения останаха като цяло стабилни и продължиха да се подобряват, което беше приветствано както от двете страни, така и от международната общност", подчерта Си Цзинпин.

Тръмп каза, че е имал "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде "Ройтерс".

Тръмп обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите.

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп заяви още, цитиран от "Асошиейтед прес", че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.

Редактор: Ивайла Митева