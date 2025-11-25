Снимка: БТА/АП
В цялата страна бе обявена въздушна тревога
Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога. Избухнали са пожари в две жилищни сгради, като местните власти съобщават за четирима загинали и шестима ранени.
Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога.
„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram, а ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.
САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир
🇷🇺🇺🇦Moment of explosion in the center of Kiev: Simultaneously ballistic missiles, "Kinzhal" and "Kalibr" were launched, — local media. pic.twitter.com/2HuMXt1H8m— Reggie (@unicornrampant6) November 25, 2025
Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.
❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russia is launching a massive missile and drone attack on Kyiv right now, with explosions rocking the capital and air defenses in full engagement.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 24, 2025
Reports from eyewitnesses confirm at least five Kinzhal hypersonic ballistic missiles—three initially followed by two… pic.twitter.com/50NvFeK8us
Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.
На този фон руските власти съобщават за три жертви и 10 ранени при украинска атака срещу Ростов на Дон. Шестима са ранени и в руския регион Краснодар след украинска атака с дронове.
Редактор: Цветина Петкова
#BREAKING— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 24, 2025
Al Arabiya TV correspondent: Echoes of explosions in the Ukrainian capital #Kiev_Kyiv and calls for residents to head to shelters @AlarabyTV #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/91WOmGn0oe
