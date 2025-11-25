В цялата страна бе обявена въздушна тревога

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога. Избухнали са пожари в две жилищни сгради, като местните власти съобщават за четирима загинали и шестима ранени. 

Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога. 

„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram, а ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда. 

На този фон руските власти съобщават за три жертви и 10 ранени при украинска атака срещу Ростов на Дон. Шестима са ранени и в руския регион Краснодар след украинска атака с дронове.

Редактор: Цветина Петкова

